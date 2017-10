Puigdemont wil tijd winnen in brief aan Rajoy

"Ons voornaamste objectief voor de komende twee maanden is om jullie uit te nodigen voor een dialoog" waarbij "internationale, Spaanse en Catalaanse" bemiddelaars worden toegelaten, zo staat in de brief. Puigdemont wil zo snel mogelijk een gesprek met de Spaanse premier Rajoy én hij wil dat de "repressie" door de Spaanse ordediensten ophoudt. Ook beklemtoont Puigdemont dat het Catalaanse parlement met het betwiste referendum een "democratisch mandaat" heeft gekregen om de onafhankelijkheid uit te roepen.

Maar tegelijkertijd stelt hij dat hij het mandaat voor een periode van twee maanden wil opschorten om onderhandelingen met de Spaanse regering mogelijk te maken. Puigdemont geeft daarmee geen duidelijk ja/nee-antwoord op de vraag of hij vorige week met zijn toespraak in het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Hij had tot vandaag 10 uur de tijd gekregen om duidelijkheid te scheppen. Dan zou er een verklaring volgen van de Spaanse regering. Die verklaring is uitgesteld tot 10.30 uur.