Rector van de KU Leuven neemt staatssecretaris Zuhal Demir in bescherming

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) was eind vorige week boos. In haar uithaal viseerde ze Ides Nicaise (KU Leuven) en Jan Vranken (Universiteit Antwerpen), twee coauteurs van het boek "Armoede in België". Nicaise en Vranken hadden een paar dagen eerder scherpe kritiek geuit op het armoedebeleid van de regering en dus van Demir.

“Als wetenschappers schelden als politici, wil deze politica wel eens de wetenschap wegen", postte Demir op Facebook. Ze suggereerde dat de armoede-experts vooringenomen zijn en door hun banden met politieke partijen meer activisten dan academici zijn.

De onderzoekers reageerden verontwaardigd: "Dit is een uitnodiging om het boek te raadplegen, niet om de auteurs persoonlijk aan te vallen."

"Ze opteert niet voor censuur, maar gaat op de barricaden staan"

Vanmorgen waren de rectoren Luc Sels (KU Leuven) en Herman Van Goethem (UA) te gast in "De ochtend" op Radio 1. Zij zijn de bazen, zeg maar, van Ides Nicaise en Jan Vranken. Herman Van Goethem was verbaasd over de reactie van Zuhal Demir. “De persconferentie was op woensdag en op vrijdag reageert Demir op Facebook en ze zegt er nogmaals bij dat ze het nog niet gelezen heeft. Reageren zonder dossierkennis is bijzonder moeilijk en met dossierkennis bedoel ik: je hebt dat boek niet gelezen."