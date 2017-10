Stadsderby in Antwerpen: gepolariseerd naar de verkiezingen 

Derby’s zijn een oude Antwerpse traditie met historische duels tussen Janssens en Dewinter in 2006 of De Wever tegen Janssens in 2012. De laatste match werd glansrijk gewonnen door De Wever, ook al omdat Dewinter voor het eerst echt een uppercut kreeg en omdat de centrumlijst van SP.A en CD&V geen goed idee bleek. Maar nu is de situatie anders. Naar Gents voorbeeld bundelen SP.A en Groen de krachten en ze willen ook elf onafhankelijken een plaats geven op hun lijst. Gezien de voorgeschiedenis is dit geen evidente zet. Nieuwbakken SP.A-voorzitter Tom Meeuws is er in korte tijd in geslaagd om nieuwe fundamenten te leggen op de ruïnes die Patrick Janssens had achtergelaten, geen sinecure in een partij die vergroeid was met de macht en verteerd werd door sjakosjen- en andere gevechten. En bij Groen leeft bij een deel van de achterban nog de erfenis van Mieke Vogels die elk ochtend een sos tussen haar boterhammen legde. Ze kon een kwart van de leden overtuigen, niet genoeg om het project te kelderen, maar wel een teken dat Wouter Van Besien en Meryem Almaci geregeld achterom zullen moeten kijken om te checken of iedereen nog wel volgt.

Mieke Vogels kondigde prompt haar kandidatuur aan voor de districtslijst in Deurne waar Groen net als in het district Antwerpen alleen naar de kiezer trekt, zonder SP.A dus. In Deurne kwamen beide partijen wel samen op in 2012 maar Groen besloot daar de samenwerking op te blazen en de noodlijdende coalitie onder leiding van de N-VA te depanneren. Ook in het district Antwerpen zit Groen samen met de N-VA in het bestuur en kwam daar zwaar onder vuur met de heisa rond de bomen op de Charlottalei. In sommige andere districten zit de SP.A dan weer in het bestuur met de N-VA en Groen in de oppositie. Met andere woorden, het is wel samen maar lang niet altijd en overal. Dat wordt geen makkelijk verhaal voor de kiezer.

Over de naam voor het progressieve project is er wellicht geen weken nagedacht maar er zijn nog wel wat problemen. Zo zijn voorlopig alleen de eerste drie plaatsen ingevuld op de lijst Samen. Nog 52 te gaan dus en met de belofte dat er nog 10 onafhankelijken bij komen, betekent dat dus nog plaats voor 21 groenen en 21 roden. En wie kan dan een plaats claimen in de top 10 en mikken op een potentieel schepenambt ? Het eerste wit konijn heeft al een naam, Jinnih Beel. We laten ons vertellen dat haar speech op het ledencongres van Groen heel wat twijfelaars over de streep heeft getrokken. De kandidatuur van Beel lijkt dus een meesterzet want ze heeft vreemde roots, is door haar expertise in diversiteit graag gezien in de Marokkaanse gemeenschap maar is vooral politiecommissaris. En dat laat ze graag horen want al in haar eerste woorden liet ze er geen twijfel over bestaan, veiligheid is een belangrijk thema, ook voor Samen. Preventie als het kan, repressie als het moet … Dus niet alleen mobiliteit en levenskwaliteit worden belangrijke thema’s voor de progressieve lijst, ook veiligheid krijgt een belangrijke plaats.

Veiligheid is natuurlijk de core business in de N-VA campagne. En de partij vindt de jongste weken een vette kluif in ongeregeldheden met jongeren van Marokkaanse origine in het district Borgerhout. Afgelopen weekend was het weer prijs met een luidruchtige trouwstoet en onaangepast rijgedrag. Elk incident is een geschenk voor N-VA, het versterkt de framing rond Borgerhout als no-gozone, het enige district met een links bestuur dat niet bij machte is om de samenlevingsproblemen onder controle te krijgen. Perceptie en realiteit durven wel eens verschillen, elke week trekken honderden bezoekers probleemloos naar De Roma op de zo vermaledijde Turnhoutsebaan. Het district voert een ongelijke strijd met het stadsbestuur en heeft het moeilijk om zijn stem te laten horen. Districtsburgemeester Stephanie Van Houtven is als nationaal ondervoorzitter van SP.A de ideale schietschijf voor de N-VA. Bovendien biedt de lokale samenwerking met de PVDA munitie aan de N-VA om de Antwerpenaar nu al te waarschuwen voor de horror die er zit aan te komen als Samen een coalitie zou sluiten met de PVDA. Niet toevallig trokken de Antwerpse N-VA-kopstukken het voorbije weekend naar Borgerhout extra muros, oftewel het ‘blanke' Borgerhout, om daar naar klachten van buurtbewoners te luisteren.

Van Besien en Meeuws laten de optie PVDA doelbewust open. Op die manier hopen ze dat Peter Mertens iets minder zal knagen aan hun linkerkant. Maar nationaal SP.A-voorzitter John Crombez liet dit weekend al verstaan dat zo’n samenwerking er niet zal komen. En iedereen weet eigenlijk ook dat als Samen de grootste wordt er eerst zal gesproken worden met CD&V van Kris Peeters. Die neemt almaar mee standpunten in die afwijken van wat het bestuur, inclusief CD&V, beslist heeft. De snoeiharde uitspraken van Bart De Wever over Peeters van vorige zaterdag zijn wellicht nog maar de voorbode van wat er komt. Want als De Wever wil standhouden in het stadhuis moet hij kiezers halen in het centrum maar daar zit nieuwkomer en campagnebeest Kris Peeters. Die moet in het voorjaar van 2019 wellicht opnieuw de wei in tegen De Wever, dus komt het er nu al op aan om voldoende afstand te nemen en de strijd om het centrum op het scherp van de snee te voeren. De Wever kan ook nog altijd op stemmen jagen aan de rechterkant van het spectrum. Maar daar stoot hij op Filip Dewinter die er alles aan zal doen om zijn laatste kans op politiek overleven te grijpen.

De nieuwe lijst Samen is van start gegaan met de wind in de mediatieke zeilen. Vanaf het ‘lek’ over Jinnih Beels op woensdagavond tot de goedkeuring door de leden van SP.A en Groen op zondag zat Samen in het nieuws. En Jinnih Beels kreeg in alle media breed uitgesmeerde portretten. Het is nu aan de andere partijen en dan vooral de N-VA om hun lijst met evenveel mediagedruis te lanceren. Ook hier lijkt CD&V al gelanceerd met nu al certitudes Kris Peeters, Nahima Lanjri en Caroline Bastiaens. Bij Open VLD zijn er meer vraagtekens na Philip De Backer. Toch Annemie Turtelboom en Claude Marinower ? Er zijn nog veel liberale onzekerheden. Maar de grootste belangstelling is er ongetwijfeld voor de tweede plaats op de N-VA-lijst. Welke vrouw komt er in het kielzog van Bart De Wever ? Liesbeth Homans lijkt zelf geen vragende partij. Annick De Ridder zeer zeker wel maar heeft ze genoeg steun ? Misschien heeft schepen Nabilla Ait Daoud wel de beste papieren al blijft een wit konijn of een teruggekeerd schaap zeker ook mogelijk. Ook de volgende plaatsen op de lijst worden interessant want enkele collegeleden hebben wel wat reputatieschade geleden.