Voor het eerst zijn zwaartekrachtgolven gedetecteerd afkomstig van de fusie van twee neutronensterren. Tegelijk met de waarneming van de zwaartekrachtgolven is licht afkomstig van de sterren gezien. Het is de allereerste keer dat we een fenomeen uit de ruimte op twee totaal verschillende manieren kunnen waarnemen. Sterrenkundigen zijn licht euforisch.