Zuhal Demir: "Zo spreek je niet over mensen in armoede. Ik vind dat walgelijk"

Tijdens het weekend reageerden de wetenschappers om het boek te raadplegen en niet de auteurs persoonlijk aan te vallen. In het verleden hebben ministers van alle partijen kritische bedenkingen gehad, maar het is de eerste keer dat er op de boodschapper geschoten wordt. Ze verweten de staatssecretaris een Trumpiaanse manier van reageren.

Demir herhaalt kritiek op conclusie boek

In "De afspraak" herhaalde Zuhal Demir haar kritiek. Vooral de toon en het taalgebruik van de conclusie van het boek stuitte haar tegen de borst. Er is sprake van "goede" en "slechte" mensen in armoede. Het lijkt soms meer op een strijd tegen mensen in armoede, dan op armoedebestrijding. "Dit is voor mij geen wetenschappelijk conclusie. Zeker als die van de hand is van onder andere professor Jan Vrancken", aldus Zuhal Demir.

Ze verwees daarbij ook nog naar uitspraken die de professor in interviews deed. Uitspraken waarbij hij zei dat deze overheid armen beschouwt als uitschot en waarbij hij bewondering toonde voor enkele politici van PVDA. De staatssecretaris vond dan ook dat ze op dat soort taalgebruik hoorde te reageren. "Het is vooral jammer voor mensen in armoede. Je spreekt op die manier niet over mensen in armoede. Ik vind het eigenlijk walgelijk dat een wetenschapper dit ook zo poneert".