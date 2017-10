Ward Verrijcken kampeert momenteel op het Film Fest Gent. Vooral de Belgische films volgt hij met bijzondere aandacht. Maandag sprak hij met Sahim Omar Kalifa, de regisseur van "Zagros". Dat is de enige Belgische film in de hoofdcompetitie. Ook actrice Halima Ilter en acteur Feyyaz Duman maakten even tijd voor een babbel.