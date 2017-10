"Die gastdocent wou meisjes van 18 naakt laten acteren"

De bal ging toevallig aan het rollen. Een reporter van Radio 2 interviewde vanmorgen enkele dramastudenten. Om eens te horen of zij zich laten afschrikken door al die verhalen over grensoverschrijdend gedrag in de theater- en filmwereld. En toen zei een jonge student opeens dit: "Ik ken een paar studenten die in het begin van het academiejaar - tijdens een lesfestival - zijn lastiggevallen door een gastdocent die ongepaste opmerkingen maakte en constant voorstelde om naakt te acteren. Dat waren meisjes van 18 jaar en hij was een man van dik in de 40. Ik schrok daar heel hard van en de school is daar ook erg van geschrokken. Het was per slot van rekening de eerste keer dat die docent lesgaf bij ons."