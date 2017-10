Asbestschandaal in Nederland met uitlopers naar ons land

Het asbest dat in het straalgrit is aangetroffen is chrysotiel, in de volksmond "wit asbest" genoemd. Volgens onafhankelijk asbestdeskundige Jasper Kosters in "Terzake" zitten de percentage in de laagste categorie in Nederland, tussen 0,1 en 2 procent in massapercentage. Het gaat wel om losse asbestvezels die door het materiaal gemengd zijn, wat het dan weer gevaarlijker maakt.

De economische consequenties van de zaak zijn in Nederland behoorlijk groot: veel bouwwerven, onder meer aan de Willemsbrug in Rotterdam, zijn stilgelegd wegens het asbestgevaar. En veel bedrijven hebben hun activiteiten moeten onderbreken, want het vervuilde straalgrit is in Nederland alleen al minstens naar 140 bedrijven gegaan. Hoe groot het probleem precies is, is nog niet duidelijk want veel tussenleveranciers en groothandels hebben het product dan weer doorverkocht aan bedrijven of particulieren, die er mee gewerkt hebben, of die het op hun beurt weer doorverkocht hebben.

In Nederland vermoedt men dat het vervuilde spul afkomstig is uit Oekraïne, maar zeker is dat nog niet. Wel staat vast dat het straalgrit, al dan niet herverpakt door tussenhandelaars, ook in België terecht is gekomen.