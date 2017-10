Al meer dan 40 doden bij bosbranden Portugal

Regen en koelere temperaturen. Dat is waar Portugal op aan het wachten was. In verschillende gebieden in het noorden en centrum van Portugal is het aan het regenen. En de komende uren wordt er nog meer regen verwacht en de temperatuur zal nog dalen.

Dankzij de regen en de wind die is gaan liggen is de brandweer er intussen in geslaagd de belangrijkste branden onder controle te krijgen. Er zijn wel nog enkele kleinere brandhaarden. Meer dan 3.000 brandweermannen blijven gemobiliseerd op het terrein.

De voorbije dagen werd Portugal geteisterd door hevige branden, waarbij zeker 41 mensen zijn omgekomen. In grote delen van de rampgebieden in het noorden van het land is alle communicatie zo goed als onmogelijk, alle telefoon- of gsmverbindingen zijn uitgevallen. Duizenden mensen proberen wanhopig familieleden en vrienden te bellen, maar zonder resultaat.

Het is al de tweede keer dit jaar dat Portugal met dodelijke bosbranden te maken krijgt. Medio juni vielen 64 doden en meer dan 250 gewonden in de buurt van Pedrogao Grande, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon.