Calvo: "Een regering met klimaatambitie behoort tot de mogelijkheden"

De groenen doen het goed in de peiling. Ze gaan er meer dan 5 procent op vooruit in vergelijking met de vorige verkiezingen. "Het is maar een peiling, maar het geeft wel energie", zegt Calvo in "De ochtend". "De tendens heeft zich al een tijdje ingezet." Ook aan Franstalige kant doen de groenen het goed. Ecolo gaat daar meer dan 10 procent vooruit. "Het doet deugd dat onze collega's van Ecolo doorbreken."

"Ik wil niet te vroeg victorie kraaien, maar dit sluit aan bij de signalen die we ontvangen als we op pad zijn", zegt Calvo die intussen van regeringsdeelname droomt. "Een regering met klimaatambitie behoort eindelijk tot de mogelijkheden", zegt hij. "Op dat gebied doet onze regering minder dan de minimale dienstverlening." Al geeft Calvo toe dat Energie-minister Bart Tommelein (Open VLD) stappen in de goede richting zet.