Politieke thermometer in China staat op vrieskou

Ze lopen overal rond in Peking, de mannen en vrouwen met hun rode armbanden. De ‘vrijwilligers’, het zijn er bijna een miljoen. Telkens als er een belangrijke politieke bijeenkomst plaatsvindt, zoals het vijfjaarlijkse partijcongres dat morgen begint, kijken ze toe op orde en veiligheid in de straten van de hoofdstad. Vaak gaat het om wat oudere burgers, die niets anders om handen hebben en maar wat graag hun neus in andermans zaken steken. Ze helpen de politie en andere ordehandhavers, die ook al ‘en masse’ vanuit de provincie naar de hoofdstad zijn overgebracht, om de politieke hoogmis vlekkeloos te doen verlopen. Alles wat ruikt naar verstoring, wordt gerapporteerd en gecorrigeerd.

Een andere wakkere burger bromt intussen luidop dat wij onwettige buitenlanders zijn die er alleen maar op uit zijn om Chinese staatsgeheimen te onthullen. Een derde - een dame in rode jurk – haalt haar smartphone boven en begint ons uitvoerig te fotograferen. Bespied door de dappere vigilantes doen we ons werk en vertrekken, de fotograferende buurtbewaakster volgt ons tot bij het hotel.

IJzeren vuist

Er is de voorbije vijf jaar – sinds het vorige partijcongres – niet de minste democratische opening gemaakt, elke vorm van oppositie tegen de manier waarop de partij het land bestuurt wordt vakkundig de mond gesnoerd, en het internet ondervindt in China steeds meer restricties. De partijleiding wil dat zo. De Sovjet-Unie indachtig weet ze welk risico een autocratisch bestuur loopt als het te veel toegevingen begint te doen.

Het is de zoveelste keer deze reis dat we dit meemaken. De bemoeizucht bereikt een hoogtepunt, zo erg heb ik het nog niet meegemaakt. Maar voor de Chinese partijgelovigen is dit de normaalste zaak van de wereld, zij volgen gewoon de richtlijnen. Het past ook helemaal in de sfeer van de voorbije jaren. Terwijl China er onder de huidige partijleiding economisch nog meer op is vooruitgegaan, en het land een steeds prominentere plaats heeft ingenomen in de wereld, staat de politieke thermometer op vrieskou.

Ik herinner het me nog als gisteren, het rijtje van zeven mannen die houterig het podium opstappen. November 2012, het 18e partijcongres is net afgelopen, en de nieuwe top wordt voorgesteld aan de pers: het Standing Committee of Permanent Comité, aangevoerd door de kersverse secretaris-generaal Xi Jinping. Hier en daar was er toen enige hoop bij analisten dat deze jongere generatie zou gaan experimenteren met voorzichtige stapjes van politieke openheid. Maar niets van dat alles dus, het is de ijzeren vuist geworden. Xi heeft zijn greep op het land en op de partij zó versterkt, dat hij zich op dit congres veel zal kunnen permitteren. Een pak concurrenten en rivaliserende clans binnen de partij zijn uitgeschakeld, Xi draagt nu de titel van ‘kernleider’, wat dat ook moge betekenen.

Machtsbarometer

Voor buitenstaanders lijkt zo’n congres saai, en dat is het wellicht ook. Maar Chinawatchers likken er duimen en vingers bij af. Er is veel om op te letten. Op dit congres worden wellicht vijf van de zeven leden van het Permanent Comité vervangen, wegens boven de leeftijd van 68 – traditioneel de pensioendrempel voor topfiguren binnen de partij. Xi en Li blijven nog vijf jaar aan. Al zijn er geruchten dat Xi in 2022 misschien zelfs voor een dérde termijn als partijleider zou willen gaan – tegen de partijgebruiken van de voorbije decennia in. Uitkijken of er mensen van de nieuwe generatie (vijftigers) in het hoogste orgaan terechtkomen, gewoonlijk zijn dat mogelijke opvolgers voor de topfuncties. Blijft het Permanent Comité uit zeven leden bestaan of worden het er vijf?

Uitkijken ook wie de nieuwkomers zijn in de andere leidinggevende instanties van de partij (het Centraal Comité en het Politburo). Als dat vooral mensen zijn die dicht bij Xi staan, dan weten we dat zijn positie echt onaantastbaar is. En natuurlijk – want daar dient zo’n congres ook voor – kijken welke klemtonen er zullen worden gelegd in het politieke rapport dat de partijleider bij het begin van het congres zal voorstellen. Dat vormt de basis voor het beleid van de partij de komende jaren, het beleid dus van China tout court.

