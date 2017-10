Duizenden Oekraïners demonstreren tegen corruptie in Kiev

Deze morgen zijn tussen de drie- en vijfduizend betogers samengekomen aan het Oekraïense parlementsgebouw in Kiev. De organisatoren, onder wie Saakasjvili, eisen dat de kieswetgeving in hun land wordt aangepast, om oppositiepartijen meer kansen te geven. Daarnaast eisen ze de oprichting van een onafhankelijk hooggerechtshof, dat optreedt tegen de wijdverspreide corruptie in hun land, en de opheffing van de immuniteit van parlementariërs.

Saakashvili, voorzitter van de Verenigde Nationale Beweging, eist bovendien dat president Porosjenko opstapt. "Zolang Porosjenko aan de macht is, zal er geen strijd zijn tegen corruptie", verklaarde hij tegenover de manifestanten, waarop die antwoordden met "Schande!".

De strijd tegen corruptie was een van de belangrijkste eisen tijdens de pro-Europese Maidanprotesten van 2013-14. Sindsdiens zijn een aantal anti-corruptiemaatregelen ingevoerd, maar die stoten op felle weerstand van de gevestigde politici in Oekraïne. Sinds de afzetting van de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj is nog geen enkele hoge ambtenaar veroordeeld voor corruptie of machtsmisbruik.