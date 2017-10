Gemiddelde gevangene gaat 24 keer per jaar naar de dokter

Hoog geneesmiddelengebruik

80 procent van de gevangenen die tussen april 2015 en april 2016 in de gevangenis zaten, kreeg in die periode een voorschrift voor een geneesmiddel. 43% van de voorschriften waren voor antidepressiva of angstremmers. Bovendien zijn er ook wel wat problemen met dat geneesmiddelengebruik. Zo gebeurt de verdeling van medicatie onnauwkeurig, waardoor het innameschema of de dosering soms niet gerespecteerd worden. Met alle gevolgen vandien…

Meer naar de dokter dan buiten de muren

Geestelijke gezondheidsproblemen

Heel wat gevangenen kloppen in de gevangenis dus ook aan bij een psychiater. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 3 consultaties per gedetineerde. “Maar de verschillen tussen de gevangenissen zijn groot”, zegt onderzoeker Patriek Mistiaen. “We hebben trouwens geen verklaring voor die variaties. Maar het is wel een feit dat niet veel psychiaters bereid zijn om in een gevangenis te gaan werken. Ze vinden het lastig om in een gevangenis binnen te komen en beschouwen gevangenen als een moeilijkere categorie van patiënten”. Een ander probleem is dat er in de gevangenis geen psychiater van wacht is om noodgevallen op te vangen. Er is enkel een huisarts, maar die heeft niet altijd toegang tot psychiatrische medische dossiers. Dat maakt het dus moeilijk om gepaste zorg te geven.