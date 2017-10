Ook het nieuwe inreisverbod van Trump -de derde versie al- geblokkeerd door rechter

Het is al de derde versie van het inreisverbod die door een rechter wordt tegengehouden. De nieuwe versie ontzegt tijdelijk of onbeperkt de toegang tot de VS aan inwoners van zeven landen: Tsjaad, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Venezuela en Jemen. Het Witte Huis verwijst naar veiligheidsrisico's omdat de overheden uit de betrokken landen niet beantwoorden aan Amerikaanse eisen rond het uitwisselen van informatie.

Een federale rechter in Hawaï oordeelt echter dat het inreisverbod "duidelijk discrimineert op basis van nationaliteit". Het slaagt er niet in aan te tonen dat mensen uit de opgelijste landen "schadelijk" zouden zijn voor de nationale belangen.

Volgens de rechter in Hawaï heeft de regering-Trump haar wettelijke bevoegdheden inzake immigratiepolitiek overschreden. De uitspraak zal wellicht de aanzet zijn voor een hele reeks nieuwe rechtszaken over de reikwijdte van de presidentiële macht over immigratiepolitiek.