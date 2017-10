Meer wildebloemenweiden sinds verbod op pesticiden

Naast het pesticideverbod zijn er voor de lokale besturen nog andere redenen om die bloemenweiden aan te leggen. Veel gemeenten geven als reden aan dat ze de biodiversiteit ermee willen bevorderen. Bloemen trekken insecten aan, die op hun beurt weer vogels aantrekken bijvoorbeeld. Ze willen met de bloemen ook in voedsel voor de bijen voorzien.

Vaak wordt gedacht dat gemeenten voor wilde bloemen kiezen omdat dat minder onderhoudswerk zou vergen. Volgens de gemeenten klopt dit niet. Over het hele jaar gezien, is het aantal werkuren om een grasveld te beheren ongeveer gelijk met dat van het onderhoud van een bloemenweide. Het verschil zit vooral in de timing. In het drukke zomerseizoen heeft de groendienst geen werk met de bloemenweiden. Het inzaaien van de bloemen en het maaien na het bloeiseizoen is natuurlijk meer werk.