Na Tommelein nu ook Schauvliege in het gips

Schauvliege maakte afgelopen weekend een familie-uitstapje in de buurt van thuisgemeente Evergem. "Ik fiets wel vaker met de mountainbike en was dus niet aan mijn proefstuk toe", vertelt de minister. "Toen mijn ketting blokkeerde, raakte ik echter niet op tijd uit het klikpedaal en ben ik op mijn elleboog gevallen."

Schauvliege kreeg een voorlopige gips en moet deze week opnieuw op controle. Ze heeft echter goede hoop dat het herstel niet te lang zal duren: "Op de spoeddienst hebben ze me gezegd dat een elleboog niet te lang in het gips mag", aldus de CD&V'ster.

Energieminister Bart Tommelein (Open VLD), die afgelopen zomer zijn hiel brak op de trap, is intussen uit het gips. Hij moet nog wel een brace dragen.