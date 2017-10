Reese Witherspoon en Jennifer Lawrence: "Het was walgelijk en je vergeet de vernedering nooit"

Reese Witherspoon en Jennifer Lawrence luchtten hun gemoed tijdens het event "Elle Women in Hollywood awards". Daar werden vrouwen gehuldigd die zich in het verleden hebben durven uitspreken over ongewenste intimiteiten en intimidatie door filmbonzen. De twee actrices beloofden plechtig dat ze alles zullen doen wat in hun mogelijkheden ligt om aan het geweld een einde te stellen. De onthullingen over het wangedrag van producer Harvey Weinstein hebben de ervaringen die wij achter de rug hebben weer erg levendig naar boven gehaald, aldus de actrices.

Reese Witherspoon vertelde over een regisseur die haar aanrandde toen ze zestien was. En hoe alle agenten en producers haar de raad gaven om alles maar te vergeten en haar carrière niet in het gedrang te brengen. Ondanks haar woede, noemde ze geen namen.