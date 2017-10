Getraumatiseerde tijgers uit Aleppo opgevangen in Friesland

Tijgers Sultan en Sayeeda werden afgelopen zomer gered uit de dierentuin Magic World in de buurt van het door oorlogsgeweld geteisterde Aleppo, door de organisatie Four Paws. De dieren in het park, waaronder ook beren, leeuwen en hyena's, waren getraumatiseerd door zes jaar van bombardementen, honger en geweld.

Four Paws kreeg de toestemming van de eigenaar van de dierentuin om een ander onderkomen te zoeken voor de dieren. Hijzelf had het land verlaten na het uitbreken van de oorlog. De dieren waren erg verzwakt en werden eerst naar Jordanië gebracht, waar ze konden aansterken. Daar werd ook een nieuwe bestemming voor hen gezocht. Het Felida Big Cat Centre in Friesland, Nederland, was bereid de tijgers op te vangen.