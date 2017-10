Vakbonden en directie bij AB Inbev bereiken voorakkoord

De nacht brengt raad, zo blijkt ook bij de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van brouwerij AB InBev. Vannacht hebben de vakbonden en de directie van de biergigant namelijk een voorakkoord bereikt over de nieuwe cao.

Vorige week vrijdag blokkeerden de vakbonden nog de poorten van de vestigingen van AB InBev in Leuven, Hoegaarden en Jupille. Op die manier wilden ze hun eisen bij de onderhandelingen kracht bij zetten. Als gebaar van goede wil werd de blokkade na een tijdje wel opgeheven, zodat er na het weekend verder onderhandeld kon worden.

De vakbonden wilden vooral betere garanties over werk- en loonzekerheid zodat bij een herstructurering waarbij een vestiging zou moeten sluiten, de werknemers recht zouden hebben op 36 maanden loon. Bovendien wilden ze ook 1,1 procent loonsverhoging voor het personeel.

Gisteren werd daarover opnieuw onderhandeld, zonder resultaat. Daarom dreigden de vakbonden vanmorgen opnieuw met acties. "Maar die zullen er dus niet komen", bevestigt Kris Vanautgaerden van ACV. "Omdat we vannacht een voorakkoord hebben gesloten met de directie. In Jupille was vannacht al wel een actie begonnen maar die is al snel stopgezet." Volgens Vanautgaerden zullen de details van het voorakkoord later deze week verder uitgewerkt worden.