VS voeren bombardementen uit op IS in Jemen

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarbij zouden tientallen strijders zijn gedood. De luchtaanvallen vonden plaats in de Jemenitische provincie Al Bayda. Doel is volgens het Pentagon om te verhinderen dat IS nieuwe strijders kan opleiden. De terreurgroep gebruikte de kampen om militanten te leren hoe ze aanslagen moeten plegen en hoe ze moeten werken met wapens zoals AK-47-machinegeweren en raketlanceerders. De VS helpen in Jemen de overheid bij het bestrijden van IS en al-Qaida. De terreurgroepen maken er van de heersende burgeroorlog gebruik om in onbestuurde gebieden kampen op te richten en aanslagen te plannen.