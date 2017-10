SDF: "Syrische stad Raqqa volledig heroverd op IS"             

Koerdische strijders van de Volksbeschermingseenheden (YPG), de belangrijkste militie binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), hebben zonet hun vlag gehesen in het stadion van Raqqa. Dat hebben ooggetuigen gemeld aan persagentschap Reuters. Het stadion, dat dienst deed als wapendepot en gevangenis, was de laatste belangrijke positie van IS in de voormalige hoofdstad van het kalifaat. De strijd is beëindigd, maar de omgeving van het stadion moet nog ontmijnd worden, aldus getuigen.

Een aantal uur geleden werd ook het ziekenhuis van Raqqa veroverd. Daarbij werden 22 buitenlandse IS-strijders gedood, meldde Mustafa Bali, woordvoerder van de SDF, de Koerdisch-Arabisch militie die al maandenlang strijd levert tegen IS in in de stad. Naast een hospitaal diende het ziekenhuis ook als hoofdkwartier van de terreurgroep. Het was ook het vertrekpunt van waaruit de laatste Syrische jihadisten de stad eergisteren hebben verlaten, als onderdeel van een akkoord tussen de SDF en de Burgerraad Raqqa.

De slag om Raqqa werd in juni 2017 ingezet door de SDF, met luchtsteun van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. De stad was sinds januari 2014 onder controle van de terreurgroep en tot voor kort het laatste grote IS-bolwerk in Syrië.