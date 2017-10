Zoon van Maltese blogster: "Malta is geen democratie, maar een maffiastaat"

De zoon van de vermoorde Maltese onderzoeksjournaliste heeft een bericht op Facebook geplaatst waarin hij klare taal spreekt: "Malta is geen liberale democratie maar een maffiastaat. De politie is incompetent en de politici wentelen zich in straffeloosheid". Hij windt er geen doekjes om: "Mijn moeder is vermoord omdat ze corruptie aan het licht bracht en omdat ze de enige was die dit aandurfde. De laatste persoon die overblijft als de staatsinstituties afbrokkelen, is vaak een journalist. Vaak is het ook de journalist die dan als eerste uitgeschakeld wordt".