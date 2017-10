"Nieuwe serie "Tabula rasa" wordt zeker en vast een internationaal verhaal"

Op Film Fest Gent gaat vanavond "Tabula rasa" in première, de nieuwe reeks van productiehuis Caviar Films en de Duitse zender ZDF die vanaf 29 oktober ook op Eén is te zien. Volgens producer Helen Perquy heeft de serie alles in huis om ook in het buitenland te scoren. "We komen net terug van Cannes", zegt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. "We mogen nog niks verklappen, maar de interesse uit het buitenland is groot. Dit wordt zeker en vast een internationaal verhaal. Sowieso staat al een voorverkoop aan Duitsland op stapel."

"Tabula rasa" vertelt het verhaal van Annemie D'Haeze (Veerle Baetens). Zij weet mogelijk meer over een onrustwekkende verdwijningszaak, maar ze lijdt aan geheugenverlies. Naarmate ze dieper verstrikt raakt in het raadselachtige doolhof van haar verleden, neemt de angst toe en gaat ze iedereen wantrouwen. "Het is een psychologische thriller met een unieke, onbetrouwbare verteller", zegt Perquy. "De angst die het personage van Baetens vertolkt, is universeel. Het is een angst om te vergeten, om houvast te verliezen. Het maakt niet uit of je dat in het Deens, het Engels, het Frans of het Nederlands vertelt. Iedereen zal zich daarin herkennen."

"Tabula rasa" bereikt het niveau van de internationale markt