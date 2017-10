Charles Michel wordt geen lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen

"Ik wil mij de rest van de legislatuur volledig concentreren op de werking van de federeale regering", zegt Michel. "Mijn functie als eerste minister en de uitdagingen waarvoor wij staan vereisen mijn volledige beschikbaarheid. Als regeringsleider wil ik ook garant staan voor de nodige sereniteit om de ministerraad efficiënt te laten werken."

Op voorstel van Michel heeft is de dienstdoende burgemeester van Waver, Françoise Pigeolet, unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor volgend jaar. Michel zal vol overtuiging het toekomstproject voor Waver van de "Lijst van de Burgemeester"ondersteunen, maar of dat betekent dat hij zelf zal opkomen is nog niet beslist.