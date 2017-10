Ex-baas Braziliaans Olympisch comité officieel beschuldigd van omkoping Spelen in Rio

Nuzman is al sinds 1995 voorzitter het Olympisch comité van zijn land. Hij zou onder meer het Internationaal Olympisch Comité hebben omgekocht om de Spelen vorig jaar naar Rio te halen. Daar zou zo'n 2 miljoen euro mee gemoeid zijn. Het Braziliaans parket denkt genoeg aantijgingen te hebben tegen de man. Een rechter zal zich nu over de zaak moeten buigen.

Nuzman zelf ontkent alles. Hij werd op 5 oktober opgepakt in de zaak, en zit nog altijd in de cel. Vorige week legde hij tijdelijk zijn taken neer bij het Braziliaans Olympisch comité. Hij wou naar eigen zeggen meer tijd hebben voor zijn verdediging. Het IOC heeft Nuzman intussen ook geschorst.