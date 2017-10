Francken krijgt ongelijk in Luik: Soedanezen mogen voorlopig niet uitgewezen worden

De rechtbank van Luik verbood vorige week de uitwijzing van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven. De 26 Soedanezen werden in september opgepakt rond het Maximiliaanpark. Ambtenaren uit Soedan zelf hebben geholpen bij de identificatie en meteen ook de papieren in orde gebracht om een repatriëring mogelijk te maken. Maar de Ligue des droits de l'Homme trok naar de rechtbank om dat te voorkomen en kreeg gelijk in eerste aanleg.

Soedanezen vragen geen asiel aan

De meeste Soedanezen vragen geen asiel aan. Daar zijn verschillende redenen voor. Sommigen durven het niet, mensensmokkelaars wakkeren die angsten aan anders verliezen ze een klant. Andere Soedanezen hebben al vingerafdrukken in bijvoorbeeld Italië en kunnen dus geen asiel meer aanvragen in België. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze dromen van Groot-Brittanië.

Als ze geen asiel aanvragen verblijven ze illegaal in België. Staatssecretaris Francken wil ze daarom uitwijzen. De eerste keuze is dan altijd om uit te wijzen naar een Europees land waar ze eerder geregistreerd werden. Maar als ze nergens een dossier hebben, dan wil hij ze terugsturen naar Soedan. En daar zit het meningsverschil: mag hij ze pas terugsturen als hij zeker is dat artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet geschonden zal worden? Of is dat niet nodig en moet hij dat pas onomstotelijk bewijzen als ze zelf asiel aanvragen?

Verschillende rechtbanken, verschillende uitspraken?

In Luik oordeelt de rechtbank in eerste aanleg dus dat altijd moet bewezen worden dat ze niet gemarteld of vermoord zullen worden, voor ze uitgewezen kunnen worden. Dat is ook het oordeel van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een zaak eerder deze maand. En ook de rechtbank in Brussel besloot in nog een andere zaak dat uitwijzing niet mag zonder grondig onderzoek.

Gisteren was er ook in Leuven een uitspraak. Daar vroegen Soedanezen om vrijlating nadat ze aangehouden waren in het kader van een repatriëringsprocedure. De rechtbank oordeelde dat ze wel rechtmatig aangehouden zijn, maar zegt niks over of ze al dan niet uitgewezen mogen worden, aldus de persrechter van Leuven.

Tegen de uitspraak in kortgeding van de rechtbank van Luik tekende Francken derdenverzet aan. Dat blijkt vandaag dus verworpen te zijn. Francken zegt dat hij beroep zal aantekenen tegen het verbod om uit te wijzen.

60-tal Soedanezen al land uitgezet