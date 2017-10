In de haven van Antwerpen hebben de Nederlandse en Belgische politie 5.300 kilogram cocaïne ontdekt in een container met bananen. De container kwam uit Colombia. De drugs hebben een straatwaarde van naar schatting 200 miljoen euro. De politie kwam in actie nadat in Nederland een tip was binnengekomen over de zending. De eindbestemming van de container was Nederland. Er zijn geen verdachten aangehouden.