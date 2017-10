Johny Voners brengt in 2018 kookboek "Dagschotels" uit

Voners geeft toe dat hij er eigenlijk tegen is dat elke BV een kookboek uitbrengt, maar het was zijn stiefzoon die hem het idee voor de titel aanreikte. Het is uiteraard een knipoog naar de manier waarop zijn personage Xavier in de populaire tv-reeks "F.C. De Kampioenen" een pintje bestelt. Voners gaat voor dit boek echter op zoek naar de daggerechten in de Vlaamse restaurants.

"Ik ga momenteel naar restaurants her en der in Vlaanderen en kijk wat er op het menu staat. Dat is onder meer stoofvlees, rode poon met een sausje, spaghetti. Het is zeker niet overal hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld nog maar een keer stoofvlees. We proberen zoveel mogelijk te variëren. Ik heb zelfs nog geen koninginnehapje in mijn lijstje staan. Tegenwoordig zijn de gerechten trouwens ook met quinoa, niet alleen met frieten." (lacht) Voners noemt het zelf een ludiek project, dat zich zowel richt op de huismoeders als op de 18-20-jarigen.