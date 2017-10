Klanten krijgen waarborg voor watermeter terug, maar ze zullen er niet rijk van worden

Lang geleden, tussen 1950 en 1993, moesten klanten van de toenmalige Nationale Maatschappij der Waterleidingen een waarborg betalen voor hun waardemeter. Dat ging toen om 100 of 200 oude Belgische franken. Omgerekend is dat 2,48 of 4,96 euro.

De waarborg is intussen al lang geschrapt, maar de oude waarborgen zijn nooit automatisch teruggestort. Dat komt omdat er nooit een register van is bijgehouden. In juli liet De Watergroep, de opvolger van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, weten dat iedereen zijn waarborg kon terugvragen.

Maar dat gaat niet vanzelf. Wie zijn paar euro's terug wil, moet bewijzen voorleggen; een kwitantie waaruit duidelijk blijkt dat de waarborg ooit is betaald. Hoewel die betalingsbewijzen dus minstens 24 jaar oud zijn, zijn er hier en daar toch nog klanten die alles netjes bewaard hadden.

De Watergroep heeft al 600 mensen gelukkig kunnen maken. 200 anderen krijgen hun waarborg binnenkort terug, en nog eens 100 aanvragen wachten op afhandeling.

Volgens Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.a) zijn er nog veel meer klanten die hun geld kunnen terugvragen; het zou De Watergroep volgens hem meer dan 3,6 miljoen euro kunnen kosten.