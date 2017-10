Loonbriefje Kamervoorzitter krimpt met een derde

Vandaag werd beslist om de loonbriefje van de Kamervoorzitter, met terugwerkende kracht tot het start van het nieuwe parlementaire jaar op 11 oktober, met een derde te verminderen. De beslissing ligt in de lijn

van de aanbeveling van de werkgroep Politieke Vernieuwing van het parlement.

Siegfried Bracke (N-VA) verdient voortaan één euro meer dan de eerste minister. Dat komt neer op ongeveer 11.000 euro per maand of zo'n 4.700 euro netto minder per maand.

Volgens André Frédéric (PS), als ondervoorzitter van de Kamer lid van het bestuurscomité, "was deze evolutie absoluut noodzakelijk". Hij wees erop dat "het logisch is dat de sterkste schouders dergelijke lasten dragen". Het feit dat de Kamervoorzitter één symbolische euro meer verdient dat de premier moet de onafhankelijkheid van het parlement benadrukken. "Maar die onafhankelijkheid is geen 4.700 euro netto waard", besloot hij.