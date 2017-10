Sweet sixteen voor prinses Elisabeth: een hippe tiener op sneakers en met blote schouders

Elisabeth Thérèse Marie Hélène heet ze voluit. Geboren op 25 oktober 2001 om 21.58 uur (met keizersnede), goed voor 2.930 kg en 49.5 cm. Die afmetingen zijn intussen veranderd. De prinses is een tiener, haar privéleven wordt netjes afgeschermd door het Belgische hof.

Toch wordt Elisabeth beetje bij beetje voorbereid op de troon. De voorbije jaren deed ze enkele kleinere publieke optredens, vaak leuke bezoeken die in haar interessesfeer liggen. Zo woont ze met koningin Mathilde regelmatig de Koningin Elisabethwedstrijd bij of vergezelt ze koning Filip bij een match van de Rode Duivels, of pikt er met hem een bedrijf tijdens Open Bedrijvendag uit. Dat was vorig jaar Noordzee Drones in Zeebrugge waar Elisabeth een drone leerde besturen.

Ook op officiële gelegenheden is ze aanwezig, zoals het Te Deum en het defilé op 21 juli (foto onder). Elisabeth weet telkens de camera's staan en kijkt recht de lens in. De schuchterheid van weleer maakt plaats voor een vastberaden, soms ietwat ondeugende blik.



De "transformatie" is al een tijdje aan de gang. Elisabeth kleedt zich zoals elke andere modebewuste tiener: met nauwaansluitende (kleurrijke) jeans, fancy T-shirt, bloes of trui, met onder dat alles een paar sneakers of mocassins. De ene keer de haren nonchalant los, de andere keer keurig opgestoken.

Op 1 september koos de prinses opvallend niet voor een rugzak of klassieke boekentas. Nee, ze had een lederen tas bij die ze makkelijk over haar schouders kan zwieren. (lees verder onder de video)



Ook de Nederlandse en Duitse pers hebben onze prinses ontdekt en zien haar evolueren naar een heuse jongedame. Deze zomer focuste het Duitse blad Bunte op het bezoek van het koninklijke gezin aan de Mercator en de reddingsdiensten aan zee. Ze zagen een "zelfbewuste" kroonprinses die zich feilloos kweet van haar taken. Het blad had alle lof voor de reanimatietechnieken die Elisabeth toepaste op het strand.



FOTO boven: een ontspannen Elisabeth trendy met ontblote schouders op de Mercator. FOTO onder: de wind staat strak dus wordt later toch een bijpassende sjaal aangetrokken.



Ook de Nederlandse site Beau Monde typeert Elisabeth als "cool en toch kuis" en durft zelfs te stellen: "In vergelijking met andere royal pubers is ze het toppunt van hip". Die andere pubers zullen dan wellicht de Nederlandse kroonprinses Amalia (14) en Spaanse kroonprinses Léonore (12) zijn. Vooral de jurk die Elisabeth begin juni droeg tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello, sprong voor de website in het oog: een zwart-witcombinatie met één ontblote schouder en een rok tot boven de knie.



Een foto die de subtiele pittigheid van Elisabeth samenvat, is deze van afgelopen zomer. Toen het koninklijke gezin op uitstap in Salzburg de première van de opera "Aida" bijwoonde. Prinsen Gabriël en Emmanuel en prinses Eléonore verschenen in een traditionele outfit met zogenoemde Beierse Jankerjas en Tiroler-jurk.



Oudste dochter Elisabeth week van het patroon af en recycleerde de jurk van Maje die ze eerder al droeg op het verjaardagsfeest van koningin Paola (80). Maje is het Franse modelabel van creatief directeur Judith Milgrom. Haar fashionmotto is "vrouwelijk, ingetogen, glamoureus en dapper". De koning en koningin laten hun "rebelse" dochter alvast rustig begaan en haar weg en stijl zoeken.