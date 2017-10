Regeringsvorming in Duitsland begonnen

Drie weken na de parlementsverkiezingen zijn in Duitsland de regeringsgesprekken begonnen. De CDU van kanselier Merkel en de zusterpartij CSU kwamen voor het eerst bijeen met de liberale FDP. Later op de dag zien de christen-democraten nog de Groenen. Het zijn de eerste verkennende gesprekken die moeten leiden tot echte coalitiegesprekken over de vorming van een Jamaïcacoalitie.