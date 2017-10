Roetfilterfraude in Brussel wordt onmogelijk

De Brusselse gewestregering zal vanaf eind volgend jaar de roetmeting in de Brusselse keuringscentra verscherpen. Over een paar maanden, op 1 januari 2018, voert Brussel zijn lage-emissiezone in. Vervuilende diesels mogen dan het gewest niet meer in. Met de scherpere keuring wil Brussel voorkomen dat dieselauto’s waarvan de roetfilter illegaal is weggehaald toch nog de lage emissiezone in kunnen.

Populair en onopspoorbaar misbruik

Onze redactie ontdekte een paar maanden geleden dat almaar meer autobezitters hun versleten roetfilters laten verwijderen in plaats van ze te vervangen. Nieuwe roetfilters zijn erg duur: ze kosten makkelijk meer dan 2000 euro. Ze laten weghalen is een pak goedkoper: rond de 450 euro. Bovendien zijn de Belgische keuringscentra niet in staat de verwijderde roetfilters op te sporen. De huidige roetmetingen zijn namelijk compleet achterhaald. Ze lopen meer dan tien jaar achterop en halen alleen auto’s met te zwarte uitlaatgassen aan de kant. Modernere auto’s hebben een veel fijnere uitstoot en raken daardoor zelfs zonder een roetfilter probleemloos door de keuring. Daardoor werd de verleiding wel erg groot om een oude roetfilter gewoon uit je dieselauto te laten halen.

Maar met de aangepaste roetmeting kan het misbruik nu wel opgespoord worden. De nieuwe meetapparaten kunnen op een eenvoudige en snelle manier het aantal uitgestoten roetdeeltjes exact meten. Auto’s die opvallend veel uitstoten springen er meteen uit, zelfs als de uitlaatgassen helemaal niet zwart zien.

Brussel is overtuigd

De Brusselse regering is alvast overtuigd: ze wil de nieuwe meetapparatuur zo snel mogelijk in haar keuringscentra, uiterlijk tegen eind volgend jaar. Dan starten de metingen en boetes voor de lage-emissiezone. Auto’s die duizenden keren meer uitstoten dan toegelaten omdat hun roetfilter illegaal is weggehaald horen in zo’n zone niet thuis.