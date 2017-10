Stéphane Moreau blijft voorlopig aan bij Nethys

Moreau blijft aan omdat dat zo bepaald staat in zijn contract. Hij blijft de onderneming dus leiden, maar dat zal van achter de schermen moeten gebeuren: zijn aanwezigheid tijdens de raden van bestuur is niet meer gewenst, valt te horen. De nieuwe raad van bestuur kan hem in de toekomst ook ontslaan, maar moet daar dan wel een vergoeding van twee jaar salaris - ongeveer 1,5 miljoen euro - en een extra premie voor ophoesten.

De samenstelling van de nieuwe raad van bestuur bij Nethys had heel wat voeten in de aarde. De regionale afdelingen van de vier grootste partijen in Franstalig België - PS, MR, cdH en Ecolo - kwamen na het Publifin-schandaal overeen om zelf elk een onafhankelijke 'bestuurder-expert' aan te duiden die in de raad van bestuur moet zetelen. Ecolo ging akkoord, al moest de kop van Stéphane Moreau wel eerst rollen. Omdat dat (voorlopig) niet gebeurd is, stuurde Ecolo woensdagavond zijn kat.

Over de andere bestuurders zouden intussen wel min of meer een consensus zijn. Zij worden vervoegd door zes nieuwe bestuurders, die werden voorgesteld door de politieke partijen.

In juli stapte Moreau wel al op als burgemeester van Ans. Als gevolg van het schandaal bij de Luikse intercommunale had PS-voorzitter Elio Di Rupo hem gevraagd te kiezen tussen zijn sjerp en zijn functie bij Nethys.