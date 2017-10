Unieke crowdfunding voor archeologische opgraving in Wijtschate

Van 10€ tot 920€ of meer

De archeologen doen dus een beroep op ons allemaal, en hoe meer iemand geeft, hoe meer hij of zij ervoor terugkrijgt. Grotere giften geven het recht om een dag of zelfs een week te gaan meegraven, op zoek naar restanten van een uniek stuk slagveld. Want Wijtschate, dat van vroeg in de oorlog in Duitse handen was, is een uniek stuk front. Het lag op 80 meter hoogte en er was een goed zicht op Ieper, de stad die de Duitsers wilden innemen. Vandaar dat dit project ook de naam Höhe80 - Whitesheet 2018 kreeg (Whitesheet was de naam die de Britten gaven aan Wijtschate). Bij proefopgravingen in 2015 bleek er nog een schat aan informatie in de grond te steken.