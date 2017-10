Vlaamse wetenschappers tonen aan: suiker is een bondgenoot van kankercellen

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen wetenschappers van de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Een van die wetenschappers, professor Johan Thevelein - celbioloog aan de KU Leuven - legt in het Radio 1-programma de Ochtend uit wat ze precies ontdekt hebben: "We wisten al langer dat kankercellen suiker veel sneller afbreken dan gezonde cellen. We wisten alleen nog niet of dit proces gewoon een gevolg was van kanker, dan wel of het kanker in stand hield en versterkte. Wij hebben ontdekt dat het snelle afbraakproces kankercellen aanzet om zich sneller te vermenigvuldigen, waardoor de kanker inderdaad agressiever wordt en de kans op uitzaaiingen toeneemt."

Professor Johan Thevelein, celbioloog KU Leuven

Het onderzoek heeft dus aangetoond dat suiker de ontwikkeling van kanker stimuleert. Wat het niet heeft aangetoond, is dat suiker kanker zou veroorzaken. "Ons onderzoek doet daar geen uitspraak over," beklemtoont professor Thevelein. "Gezonde cellen weten trouwens perfect hoe ze met suikers moeten omgaan. Ze hebben een controlemechanisme dat de suikers metaboliseert, omzet in voor het lichaam bruikbare stoffen. Bij kankercellen is dat controlemechanisme verstoord. Hoe dat komt, moet nog verder onderzocht worden."

Melkzuur

Als suiker kanker bevordert, zouden kankerpatiënten dan niet beter van suiker afblijven? Professor Thevelein is alvast voor het idee gewonnen. "We weten dat kankercellen suiker omzetten in melkzuur en dat melkzuur bij alle soorten kanker een rol speelt. Kankerpatiënten zouden dus inderdaad beter een suikervrij of suikerarm dieet volgen. Wat overigens niet betekent dat ze alle suikerhoudende voedingswaren moeten vermijden. Aardappelen bijvoorbeeld bevatten ook suikers, maar traagwerkende. En die zijn minder schadelijk. Ik raad kankerpatiënten in ieder geval aan om met hun dokter over hun voeding te praten."

Voor kankerpatiënten is het belangrijk dat ze niet ondervoed geraken. En suiker is nu eenmaal een voedzame stof Dokter Mathijs Goossens, Stichting tegen Kanker