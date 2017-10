VN moet bepalen of er sprake is van genocide tegen Rohingya in Myanmar

Het bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) buigt zich momenteel over de vraag of de Rohingya-crisis in Myanmar voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Genocideverdrag. Die VN-resolutie werd in 1951 aangenomen. Het definieert genocide als de stelselmatige en opzettelijke uitroeiing van een etnische groep, of van een deel daarvan.



Volgens Jyoti Sanghera, hoofd van het OHCHR in Zuidoost-Azië, zou de vervolging van Rohingya in Myanmar aan die wettelijke voorwaarden kunnen voldoen, maar dat werd nog niet officieel bepaald door de VN. De Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Zeid Ra'ad al-Hussein, heeft de situatie in Myanmar eerder wel bestempeld als "schoolvoorbeeld van etnische zuivering". Het woord genocide of volkerenmoord heeft hij nog niet in de mond genomen.