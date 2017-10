Vrouw ruilt pakje met szechuansaus voor Volkswagen Golf uit 2004

De 23-jarige Rachel Marie uit Macomb, in de Amerikaanse staat Michigan, op nieuwswebsites Huffington Post en Business Insider: "Toen McDonald’s aankondigde dat ze de saus terug zouden aanbieden (de saus werd oorspronkelijk bekend ter promotie van de film "Mulan" in 1998, nvdr), dacht ik dat het cool zou zijn als ik die zou kunnen vastkrijgen. Ik ben dan naar een filiaal in Detroit gereden, vroeg in de ochtend, terwijl de saus pas om 2 uur in de namiddag aangeboden werd."

"Tegen 2 uur stonden er al honderden mensen aan te schuiven, een rij die zich rond het gebouw gevormd had. Al snel bleek dat dit filiaal maar 20 pakjes tot zijner beschikking had. Maar ik was een van de gelukkigen." "Aanvankelijk was het de bedoeling om de saus op te eten tijdens het bekijken van een aflevering van "Rick and Morty". Toch wilde ik ook wel weten wat me die saus zou kunnen opleveren. En dus publiceerde ik een foto van het pakje op de Facebookgroep 'Pin Nation'."