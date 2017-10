Winkelcentra lokken opnieuw wat meer bezoekers

Er wordt wel vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar, wat volgens directeur Luc Plasman erg zwak was, onder meer als gevolg van de terreuraanslagen in Brussel. Ook het weer zat de afgelopen maanden mee voor de shoppingcenters. De sector zelf doet ook extra inspanningen om bezoekers te lokken. "De horeca in de shoppingcentra wordt versterkt. Er is meer animatie, en meer diensten worden aangeleverd", aldus Plasman.