Wist u dat u vaak te veel betaalt voor een bloedonderzoek?

"Het probleem is", schrijft Peutemans, "dat je al bijna flink gestudeerd moet hebben om de facturen van de laboratoria te ontrafelen en te weten welk aangerekend bedrag een ereloonsupplement is." Patiënten weten dus niet altijd dat ze een ereloonsupplement betalen maar vaak ook niet dat ze dat niet moeten betalen.

"Het gaat meestal niet om hoge bedragen", schrijft journalist Ann Peutemans in Knack. "Meestal worden er supplementen van 6 tot 20 euro aangerekend." Maar vele kleintjes maken natuurlijk één grote. Winst in dit geval, voor het medisch laboratorium dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

Patiënten moeten geen speurders worden

"Want er is te veel onduidelijkheid over het statuut van de laboranten die in de medische laboratoria werken", zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit. "Die kunnen gecoventioneerd zijn - dan moet de laborant zich aan de officiële tarieven houden - of niet geconventioneerd - dan mag de laborant een supplement vragen, maar wel op voorwaarde dat de patiënt dat weet."

Helaas is het niet altijd duidelijk welke laborant welk statuut heeft. "Je zou dat als patiënt zelf kunnen controleren, maar dat is veel werk en dat kan je van patiënten eigenlijk niet verlangen", zegt Van Gorp. "Daarom vragen we dat er dringend meer transparantie komt." Ondertussen raden heel wat ziekenfondsen hun patiënten aan om het ereloonsupplement niet te betalen.