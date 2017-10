"Mannen mogen nog complimenten geven, maar niet vanuit machtsrelatie"

"Het is niet de bedoeling om nooit meer complimenten of een knuffel te krijgen van een man. Dat is niet de bedoeling. Als er een machtsfactor bijkomt, als een man iets doet wat een vrouw niet wil omdat hij weet dit ze niets durft te zeggen, dat kan niet", zegt Piryns.

In "Van Gils & Gasten" hebben politica Freya Piryns en model Laura Versnick getuigd. "Toen jullie me belden dacht ik: Moet ik nu ook een verhaal vertellen. Maar ik ben toch gekomen omdat ik vaststel dat veel mannen zich nog steeds de vraag stellen: Wat mogen we wel en wat mogen we niet", aldus Piryns.

VRT zet integriteitsbeleid in de kijker

De afgelopen dagen is er heel wat te doen geweest rond de affaire Harvey Weinstein in de Amerikaanse filmindustrie. Ook in Vlaanderen is hierover een breed maatschappelijk debat ontstaan, onder andere via getuigenissen in verschillende media, meldt de VRT.

De VRT benadrukt dat het grensoverschrijdend gedrag niet tolereert. We grijpen dit debat aan om opnieuw onze interne maatregelen onder de aandacht te brengen. Medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd zijn, kunnen hun verhaal doen in alle discretie en vertrouwen. Dat geldt voor alle medewerkers van de VRT, maar ook voor wie aan externe producties werkt.

De VRT vindt het belangrijk dat deze stemmen gehoord worden. Diane Waumans, onze manager beroepsethiek, speelt hierin een sleutelrol.

Diane Waumans: "Onze mediasector in Vlaanderen staat sterk in creativiteit. Laten we samen stappen zetten om ook sterk te staan op vlak van integriteit."