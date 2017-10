"Siemens houdt mogelijk grote schoonmaak in twee divisies"

Siemens heeft de plannen nog niet officieel bekendgemaakt. Daarvoor is het wellicht wachten tot begin november, wanneer het bedrijf met zijn kwartaalcijfers naar buiten komt. Insiders maken zich intussen weinig illusies. Verschillende Duitse media spreken van het grootste banenverlies in twee jaar tijd.

Op de website van Manager Magazin staat dat Siemens af wil van onder meer 11 van de 23 vestigingen in de divisie "Power and Gas". Die maakt turbines voor elektriciteitscentrales. In die divisie werken wereldwijd 30.000 mensen, waarvan 12.000 in Duitsland.

Dalende vraag en concurrentie uit de VS

"Power and Gas" is volgens persbureau Bloomberg Siemens grootste divisie, verantwoordelijk voor 20 procent van de inkomsten van het bedrijf. Maar de vraag naar grote gasturbines is afgenomen. Er is overcapaciteit. En de Duitsers moeten afrekenen met almaar concurrentie van het Amerikaanse General Electric.

Bloomberg heeft ook weet van een andere divisie die op wankelen staat. Bij "Process Industries and Drives" verhogen ze de veiligheid en efficiëntie van producten en productieprocessen in fabrieken. Maar ook die activiteit was het voorbije jaar weinig winstgevend.