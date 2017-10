"Vlaanderen is Hollywood niet: we hebben hier geen Weinsteins"

Begin deze week liet Verheyen al weten dat hij geen weet heeft van concrete situaties in de Vlaamse filmwereld. "Als je daarover praat en dan zeker aangemoedigd door de Weinstein-affaire: noem dan man en paard", zei de regisseur. De afgelopen weken lieten enkele Vlaamse actrices, onder anderen Hilde Van Mieghem, Marijke Pinoy, Anemone Valck, Ella-June Henrard en Charlotte De Bruyne, zich ontvallen dat er seksuele intimidatie is in Vlaanderen. Ook regisseur Tim Van Aelst moest een acteur tot de orde roepen toen die twee vrouwen op de set betastte. "Het ging om een productie-assistente en een stagiaire. Absoluut de zwakste posities", vertelde Van Aelst aan Het Laatste Nieuws.



Verheyen heeft er dus geen weet van. "Wij hebben hier geen überproducers of -regisseurs die carrières kunnen maken of kraken. Die vergelijking gaat niet op. Er zullen best wel een paar klootzakken rondlopen die hun handen niet kunnen thuishouden, maar dat geldt voor élk milieu met een zekere hiërarchische structuur - een filmset, welja, maar ook universiteiten, bedrijven, ministeries, kabinetten, noem maar op."



Weinstein, politiek correct gesitueerd en, niet te vergeten, een belangrijke adverteerder

Ook haalt Verheyen uit naar de Hollywoodsterren én media. "Er lopen nogal wat mensen in Hollywood rond met gigantische klodders boter op het hoofd. Inclusief de vele sterren die hun carrière in meer of mindere mate te danken hebben aan Weinstein, maar nu wel in rijen van drie staan aan te schuiven om hun verbazing en verontwaardiging te luchten in de media." "De media zelf dan, waarvan sommigen al enige tijd op het verhaal zaten, maar verkozen niet te publiceren omdat Weinstein groot aanzien genoot, politiek correct gesitueerd was en, niet te vergeten, een belangrijke adverteerder was."