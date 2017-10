12,1 miljoen euro opgehaald via crowdfunding in eerste helft van 2017

Crowdfunding, waarbij je een project financiert door via internet kleine investeerders te verzamelen, krijgt steeds meer voet aan de grond in ons land. Ondernemers en organisaties doen er een beroep op om een bijzonder project te financieren. Maar ook steeds meer particulieren vinden de weg naar crowdfunding. De investeerders zijn vaak vrienden of familie.



Dat er in de eerste helft van dit jaar minder geld is opgehaald dan vorig jaar, is volgens Voka vooral een gevolg van de nieuwe wetgeving rond de tax shelter die op zich liet wachten. De nieuwe regels hebben als doel om investeren via crowdfunding fiscaal interessanter te maken.



"De tax shelter is sinds februari van toepassing bij crowdfunding via aandelen, waarbij de investeerder 30 tot 45 procent van het geïnvesteerde bedrag kan terugkrijgen via de personenbelasting", zegt Nathalie De Schepper van Voka Antwerpen. "Daarnaast is het ook van toepassing op leningen. De investeerder wordt dan vrijgesteld van de roerende voorheffing die hij moet betalen op de intresten verkregen uit de campagne."

Als het voordeel beter bekend raakt, kan het spaargeld meer naar crowdfundingprojecten gaan. "Als we kijken naar de creatieve en maatschappelijke projecten, zien we nu al een stijging van het bedrag. Wij nemen aan dat de trend zich ook zal doorzetten voor ondernemers in de tweede helft van dit jaar", besluit De Schepper.