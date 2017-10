Beleggen in bakstenen: goed plan of loert er een vastgoedbubbel om de hoek?

U hebt misschien ook al de radiospotjes gehoord of de reclamefolders in uw bus gevonden. Steeds meer mensen laten zich overhalen om te beleggen in vastgoed. Dat stelt onder meer de Notarisbarometer vast. Op de bank brengt spaargeld niets op en de vastgoedprijzen stijgen. Dan is de som snel gemaakt. Maar is het ook een verstandige belegging? En wat doet dat met de huizenmarkt in ons land? "Terzake" trok naar Mol. In een vergaderzaaltje in een hotel organiseert een makelaar een infoavond over beleggen in vastgoed. Bekijk hierboven de reportage.