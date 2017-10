Brussel beschermt Chinees paviljoen en Japanse toren

Het mag verbazing wekken dat de twee merkwaardige gebouwen, waar je niet naast kunt kijken als je vanop de A12 of van aan de Heizel naar het centrum van Brussel rijdt, nog niet beschermd zijn. Uiteraard, het zijn geen originele ontwerpen. Koning Leopold II had op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs meer belangstelling voor de bijdragen van Japan en China, dan voor de Eiffeltoren. Hij gaf de Parijse architect Alexandre Marcel de opdracht om zoiets op te trekken nabij zijn koninklijk domein in Brussel. Japanse ambachtslui stonden de Belgische en Franse vaklieden bij.

De twee verweesde panden zijn al vier jaar gesloten voor het publiek. De collecties oosterse kunst werden overgebracht naar de magazijnen van het museum aan het Jubelpark. Brussels minister-president Vervoort schiet nu in actie om van de twee monumenten opnieuw een attractiepool te maken.