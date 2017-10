China staat deze dagen in de schijnwerpers door het partijcongres dat begonnen is in de hoofdstad Peking. Daar wordt niet gesproken over democratisering en vrijheid van meningsuiting. Van politieke liberalisering is er immers geen sprake in het China van president Xi Jinping. Elke dissidente stem wordt in de kiem gesmoord. Dat ondervond ook Lui Wenzhan (16). Hij diende een klacht in tegen zijn school. Het was voor hem het begin van een bewogen jaar.