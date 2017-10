Conservatieve Sebastian Kurz mag een regering proberen te vormen in Oostenrijk

De conservatieve winnaar van de verkiezingen in Oostenrijk Sebastian Kurz krijgt de opdracht om een nieuwe regering te vormen. President Alexander Van der Bellen zal hem de opdracht morgen toevertrouwen.

Sebastian Kurz is op dit ogenblik als minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk in Brussel voor de Europese top. Kurz heeft nog niet bevestigd of hij een coalitie met de uiterst rechtse FPÖ wil vormen.

Bij de verkiezingen in Oostenrijk van afgelopen zondag behaalde de conservatieve partij ÖVP een grote overwinning. De partij heeft volgens de voorlopige uitslag 31,5 procent van de stemmen gekregen. De sociaaldemocraten van de SPÖ moet het stellen met 26,9 procent en de FPÖ is net niet de tweede partij in Oostenrijk geworden met 26 procent van de stemmen.