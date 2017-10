Hinder op het spoor in Geraardsbergen na rook uit goederentrein

De rookontwikkeling ontstond vanmorgen in een goederentrein in het station van Geraardsbergen. De rook kwam uit de stuurpost. Het is onduidelijk waar die rook vandaan kwam. De brandweer kwam uit voorzorg ter plaatse en had de situatie meteen onder controle.

Het incident veroorzaakte wel wat hinder voor de andere treinen tussen 6 en 7 uur vanmorgen. "Er waren wel twee sporen beschikbaar, " zegt woordvoerder Bart Crols, "maar er konden geen treinen rijden omdat enkele bovenleidingen uit voorzorg buiten gebruik waren." Enkele treinen werden afgeschaft en de NMBS legde vervangbussen in tussen Zottegem en Geraardsbergen. Na 7 uur konden er weer treinen vertrekken vanuit Geraardsbergen. Een aantal heeft wel wat vertraging opgelopen.