Hindoes wereldwijd vieren Diwali, hun feest van het licht, met olielampjes

Diwali wordt zowat overal gevierd. Naast India, gaat het om Nepal, Bangladesh, Zuidoost-Azië, maar ook andere plaatsen waar gemeenschappen van hindoes zich hebben gevestigd zoals in Groot-Brittannië en zelfs Noord- en Zuid-Amerika.

Wat sommigen met enige overdrijving "de Kerstmis van de hindoes" noemen, symboliseert de overwinning van het goede over het kwade, van licht over de duisternis en van kennis over onwetendheid. Diwali of Deepavali betekent niet meer of minder dan "een rij olielampjes" en is een feest ter ere van Lakshmi, de hindoe-godin van vruchtwaarheid en welvaart, de Indiase versie van Venus als het ware. Dat is niet overdreven, want zowel Venus als Lakshmi zouden ontstaan zijn uit het schuimen of karnen van de zee.